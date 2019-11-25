Замминистра цифрового развития Татарстана назначен Альберт Яковлев
Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о назначении замглавы Минцифры РТ. Заместителем министра стал Альберт Яковлев.
Он будет курировать вопросы качества связи, информационно-коммуникационных технологий и ряд других направлений, сообщает пресс-служба министерства.
Ранее Альберт Яковлев занимал пост начальника Альметьевского ЗУЭС в ПАО «Таттелеком», также он трудился в компании на должности директора по информатизации и новым технологиям.ОбществоВластьТехнологииТелекоммуникации Татарстан
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