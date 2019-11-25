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Замминистра цифрового развития Татарстана назначен Альберт Яковлев

16:49, 25.11.2019
Замминистра цифрового развития Татарстана назначен Альберт Яковлев
Фото: digital.tatarstan.ru

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о назначении замглавы Минцифры РТ. Заместителем министра стал Альберт Яковлев.

Он будет курировать вопросы качества связи, информационно-коммуникационных технологий и ряд других направлений, сообщает пресс-служба министерства.

Ранее Альберт Яковлев занимал пост начальника Альметьевского ЗУЭС в ПАО «Таттелеком», также он трудился в компании на должности директора по информатизации и новым технологиям.

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