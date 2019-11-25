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В казанской префектуре «Старый город» назначили нового руководителя

10:27, 25.11.2019
В казанской префектуре «Старый город» назначили нового руководителя
Фото: НМР

По итогам открытого конкурса новым главой префектуры «Старый город» в Казани стал первый замруководителя администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского района Казани Роберт Гарипов.

На открытый конкурс по выбор главы префектуры подали заявки 11 человек, шесть из них прошли в финал.

Напомним, что предыдущий глава префектуры «Старый город» Казани Марат Усманов, который занимал пост с 2014 года, перешел на работу в Зеленодольский район — он стал стал замглавы исполкома по экономическому развитию.

ОбществоВласть Татарстан
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