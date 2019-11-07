Итоги дня: прощание с Татьяной Мамаевой, переименование «Казань Арены», пожар в многоэтажке Уфы

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 7 ноября.

В Казани простились с журналистом «Реального времени» Татьяной Мамаевой. Отпевание прошло в Храме Параскевы Пятницы. Проститься с известным журналистом пришли ее коллеги, друзья и родственники. Похоронили известную казанскую журналистку на православном кладбище в Салмачах. «Реальное время» опубликовало подборку из 50 материалов Татьяны Валентиновны Мамаевой, изданных в нашей интернет-газете.



Стадион «Казань Арена» и Ак Барс Банк подписали соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве. На церемонии сообщили, что главный казанский стадион получит новое имя — «Ак Барс Банк Арена». Гендиректор АО «Казань Арена» Радик Миннахметов сообщил, что вопросом переименования занимались уже 2—3 года.



Портал Domofond.ru провел опрос об отношении с соседями среди жителей крупнейших городов РФ. По результатам опроса, Казань лидирует среди городов-миллионников. Примечательно, что в общероссийском рейтинге Казань уступила другому татарстанскому городу — Нижнекамску.



Правительство Татарстана утвердило изменения, вносимые в постановление о программе сохранения государственных языков республики. Согласно постановлению, финансирование госпрограммы вырастет на 3,2 млн рублей. В целях и задачах программы указаны такие показатели, как совершенствование нормативного обеспечения языковой политики, поддержка паритетного функционирования русского и татарского языков в республике, развитие целостной системы изучения этих двух языков и прочие задачи.

Исполком Казани одобрил перевод крупного земельного участка в Дербышках из рекреационно-ландшафтной зоны в зону специального назначения. Таким образом, власти города одобрили предложение управления по организации ритуальных услуг города. Площадь участка составляет 70 тысяч кв. метров. Судя по кадастровой карте, земля расположена рядом с действующим кладбищем поселка.

В Казани увековечат память уроженца Казани, Героя России, министра внутренних дел России Виктора Ерина. На фасаде здания по улице Гвардейской, где он жил, установят мемориальную доску. «В этом доме в 1974—1984 гг. жил Герой России, министр внутренних дел Российской Федерации в 1992—1995 гг., генерал армии Виктор Федорович Ерин», — будет написано на доске на русском и татарском языках.

В столице Башкирии произошел пожар в многоквартирном доме. По данным МЧС, спасены 24 человека, среди которых 10 детей. Минздрав республики сообщил, что 11 пострадавших при пожаре получили отравление продуктами горения средней тяжести. Очевидцы сообщили, что жильцы горящего многоквартирного дома в Уфе просили о помощи с балконов.

