В Казани простились с Татьяной Мамаевой — видео

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В Казани простились с журналистом «Реального времени» Татьяной Мамаевой, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Отпевание прошло в Храме Параскевы Пятницы. Проститься с известным журналистом пришли ее коллеги, друзья и родственники.

Татьяна Мамаева ушла из жизни после тяжелой болезни ночью 5 ноября. Она работала корреспондентом интернет-газеты «Реальное время» со дня ее основания.

«Мы потеряли хорошего человека с огромной душой и, конечно, профессионала», — сказал председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

«У нее были статьи, как будто ты читаешь, смотришь на все из-за кулис. Ты знаешь этих людей, о которых она пишет, так же хорошо, как и она. Она умела давать оценку, находить изюминку, находить отличия», — поделилась директор интернет-газеты Анна Саушина.

Как рассказал директор театра им. Качалова Александр Славутский, он был знаком с Татьяной Мамаевой 25 лет. «Она была первая, кто встретила меня в этом городе, поддержала наш театр в своем становлении».

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова выразила благодарность журналисту за то, что она научила «понимать театр». «Спасибо большое за то, что вы открыто «бунтовали» и говорили, когда я была неправа, и мы всегда пытались найти правильное решение».

Татьяна Мамаева родилась в Казани, окончила филфак Казанского университета, искусствоведческий факультет ГИТИСа, Суриковский художественный институт. Работала в ведущих изданиях, писала для российской и иностранной прессы, снимала фильмы и записывала радиопередачи о культуре и искусстве, классической музыке. С момента основания «Реального времени» Татьяна Мамаева являлась ведущим сотрудником редакции.



Ее похоронили на кладбище в Салмачах.

«Реальное время» опубликовало подборку из 50 материалов Татьяны Валентиновны Мамаевой, изданных в нашей интернет-газете.

