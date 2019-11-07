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Кабмин РТ увеличил финансирование программы по сохранению татарского языка на 3 млн рублей

11:13, 07.11.2019 1
Кабмин РТ увеличил финансирование программы по сохранению татарского языка на 3 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство Татарстана утвердило изменения, вносимые в постановление о программе сохранения государственных языков республики. Согласно постановлению, финансирование госпрограммы вырастет на 3,2 млн рублей.

В новой редакции документа указано, что с 2014 по 2022 год бюджет Татарстана выделит на программу 1,33 млрд рублей.

В целях и задачах программы указаны такие показатели, как совершенствование нормативного обеспечения языковой политики, поддержка паритетного функционирования русского и татарского языков в республике, развитие целостной системы изучения этих двух языков и прочие задачи.

Накануне президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что обучение детей только на национальном языке ограничивает их в будущем.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 ноя
    никакого огранечения нет. Мы знаем и татарского и русского. а русского даже без школы знаем. зачем насильно заставляют учить не родной русский язык
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