Кабмин РТ увеличил финансирование программы по сохранению татарского языка на 3 млн рублей

Правительство Татарстана утвердило изменения, вносимые в постановление о программе сохранения государственных языков республики. Согласно постановлению, финансирование госпрограммы вырастет на 3,2 млн рублей.

В новой редакции документа указано, что с 2014 по 2022 год бюджет Татарстана выделит на программу 1,33 млрд рублей.

В целях и задачах программы указаны такие показатели, как совершенствование нормативного обеспечения языковой политики, поддержка паритетного функционирования русского и татарского языков в республике, развитие целостной системы изучения этих двух языков и прочие задачи.

Накануне президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что обучение детей только на национальном языке ограничивает их в будущем.