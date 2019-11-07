При пожаре в многоквартирном доме в Уфе пострадали 11 человек

Фото: МЧС по РБ

В столице Башкирии произошел пожар в многоквартирном доме. По данным МЧС, спасены 24 человека, среди которых 10 детей.

Сообщение о пожаре поступило в 12.47. Возгорание произошло на 6-м этаже девятиэтажного многоквартирного дома. На место выехали 13 единиц техники и 38 человек личного состава. Общая площадь пожара составила 12 кв. метров.

В результате происшествия погибших нет. Пострадали 11 человек, в том числе шесть детей. 24 человека спасатели газодымозащитной службы смогли вовремя вывести из здания. Среди спасенных значатся 10 детей.

На месте пожара находятся заместители начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов и Виталий Барзайкин. Устанавливаются причины возгорания.

Ранее в результате пожара в многоэтажке в центре Казани госпитализировали пять детей.