В Казани увековечат память первого министра внутренних дел России

В Казани увековечат память уроженца Казани, Героя России, министра внутренних дел России Виктора Ерина. На фасаде здания по улице Гвардейской, где он жил, установят мемориальную доску. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РТ.

Она будет установлена на фасаде дома на Гвардейской, 6.

«В этом доме в 1974—1984 гг. жил Герой России, министр внутренних дел Российской Федерации в 1992—1995 гг., генерал армии Виктор Федорович Ерин», — будет написано на доске на русском и татарском языках.

Ранее сообщалось, что в Казани установят мемориальную доску известному предпринимателю, одному из создателей Торгово-промышленной палаты Татарстана Александру Таркаеву.

