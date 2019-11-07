Стали известны самые дружелюбные города России: Казань уступила Нижнекамску

Портал Domofond.ru провел опрос об отношении с соседями среди жителей крупнейших городов РФ. По результатам опроса, Казань лидирует среди городов-миллионников.

В исследовании приняли участие более 90 тысяч человек. Респондентам было предложено оценить утверждение «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые» по 10-балльной шкале, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

Выяснилось, что самые дружелюбные соседи живут в Грозном, в среднем утверждение оценили на 8,3 балла. Среди городов-миллионников лидируют Казань (7,4) и Уфа (7,3). Затем списки пополнили Санкт-Петербург, Красноярск, Москва и Нижний Новгород. Примечательно, что в общероссийском рейтинге Казань уступила другому татарстанскому городу — Нижнекамску.

Самым недружелюбным городом назван Якутск, его средний показатель составил 6,4 балла.

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