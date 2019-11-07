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Стадион «Казань Арена» переименуют

10:05, 07.11.2019 9
Стадион «Казань Арена» переименуют

Стадион «Казань Арена» и Ак Барс Банк подписали соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве. На церемонии сообщили, что главный казанский стадион получит новое имя — «Ак Барс Банк Арена».

Гендиректор АО «Казань Арена» Радик Миннахметов сообщил, что вопросом переименования занимались уже 2-3 года.

«Рассматривали разные варианты. Рад, что название осталось «республиканским». Даже кровля фасада подходит под Ак Барс Банк», — передает его слова корреспондент «Реального времени».

Председатель правления банка Зуфар Гараев рассказал, что на переименовании стадиона вопрос сотрудничества не заканчивается.

Новый бренд стадиона планируют презентовать в течение месяца.

СпортОбщество Татарстан
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комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 07 ноя
    в Ак Барс Арену? серьезно?
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  • Анонимно 07 ноя
    Ого. Интересно конечно
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  • Анонимно 07 ноя
    мда
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  • Анонимно 07 ноя
    Крышу делать и проводить матчи Ак барса, рубин гнать на центральный.
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  • Анонимно 07 ноя
    С ума сошли,я после этого принципиально не буду туда ходить
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  • Анонимно 07 ноя
    Ладно бы еще Ак Барс... Но Ак барс банк.. Бред
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  • Анонимно 07 ноя
    Спартак переименовали в Открытие и ничего, все живы. Обычная практика
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  • Анонимно 07 ноя
    что будете делать, если будет ребрендинг банка?
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  • Анонимно 07 ноя
    Кто платит, то и заказывает музыку.
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