Стадион «Казань Арена» переименуют

Стадион «Казань Арена» и Ак Барс Банк подписали соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве. На церемонии сообщили, что главный казанский стадион получит новое имя — «Ак Барс Банк Арена».

Гендиректор АО «Казань Арена» Радик Миннахметов сообщил, что вопросом переименования занимались уже 2-3 года.

«Рассматривали разные варианты. Рад, что название осталось «республиканским». Даже кровля фасада подходит под Ак Барс Банк», — передает его слова корреспондент «Реального времени».

Председатель правления банка Зуфар Гараев рассказал, что на переименовании стадиона вопрос сотрудничества не заканчивается.

Новый бренд стадиона планируют презентовать в течение месяца.