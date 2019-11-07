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Власти Казани разрешили расширение кладбища в Дербышках

12:40, 07.11.2019
Власти Казани разрешили расширение кладбища в Дербышках
Фото: pkk5.rosreestr.ru / скриншот

Исполком Казани одобрил перевод крупного земельного участка в Дербышках из рекреационно-ландшафтной зоны в зону специального назначения. Таким образом, власти города одобрили предложение управления по организации ритуальных услуг города.

Из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии, следует, что площадь участка составляет 70 тысяч кв. метров. Судя по кадастровой карте, земля расположена рядом с действующим кладбищем поселка.

Перевод земли в зону специального назначения позволяет использовать ее в том числе под кладбище.

Напомним, в мае этого года кладбище в Дербышках затопило. Для решения этой проблемы было решено установить спецколлектор.

Общество Татарстан
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