Власти Казани разрешили расширение кладбища в Дербышках

Исполком Казани одобрил перевод крупного земельного участка в Дербышках из рекреационно-ландшафтной зоны в зону специального назначения. Таким образом, власти города одобрили предложение управления по организации ритуальных услуг города.

Из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии, следует, что площадь участка составляет 70 тысяч кв. метров. Судя по кадастровой карте, земля расположена рядом с действующим кладбищем поселка.

Перевод земли в зону специального назначения позволяет использовать ее в том числе под кладбище.

Напомним, в мае этого года кладбище в Дербышках затопило. Для решения этой проблемы было решено установить спецколлектор.