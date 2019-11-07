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День в истории: Октябрьская революция, первая ГЭС Поволжья, смерть Рихарда Зорге

01:31, 07.11.2019
День в истории: Октябрьская революция, первая ГЭС Поволжья, смерть Рихарда Зорге
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 7 ноября. В этот день отмечается:

  • День Великой Октябрьской социалистической революции.

В этот день произошли следующие значимые события:

  • 1889 — Карийская трагедия — массовое самоубийство политических заключенных на Карийской каторге.
  • 1891 — американец Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый известный прототип застежки-молнии.
  • 1902 — в Туле, по инициативе местного врача Федора Архангельского, открылся первый в России вытрезвитель под названием «Приют для опьяневших».
  • 1917 — в России произошла Октябрьская революция.
  • 1918 — выпущены первые марки Советской России.
  • 1929 — в рамках деятельности ГОЭЛРО вступила в строй Сызранская ГЭС, первая станция гидроэнергетики Поволжья.
  • 1941 — парад на Красной площади, проведенный во время битвы за Москву.
  • 1949 — получена первая нефть на Нефтяных Камнях, старейшей в мире морской нефтяной платформе.
  • 1972 — президентские выборы в США. Победу одержал кандидат от Республиканской партии — действующий на тот момент президент Ричард Никсон.
  • 1987 — жасминовая революция в Тунисе. Бен Али становится президентом.
  • 1990 — слесарь Александр Шмонов стрелял в Михаила Горбачева на праздничной демонстрации.
  • 2012 — массовое убийство в Медведкове (Москва, Россия).

В этот день родились:

  • 1687 — Уильям Стьюкли (ум. 1765), британский антиквар, один из основоположников полевой археологии.
  • 1867 — Мария Склодовская-Кюри (ум. 1934), французский физик и химик, дважды лауреат Нобелевской премии: по физике (1903) и по химии (1911).
  • 1879 — Лев Троцкий, русский революционер еврейского происхождения, деятель коммунистического движения.
  • 1888 — Нестор Махно (ум. 1934), украинский анархо-коммунист.
  • 1891 — Дмитрий Фурманов, советский писатель, прозаик, автор романа «Чапаев».
  • 1911 — Михаил Янгель (ум. 1971), советский ученый, академик, конструктор ракетно-космических комплексов, дважды Герой Социалистического Труда.
  • 1913 — Альбер Камю, французский писатель и журналист, Нобелевский лауреат.
  • 1958 — Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства РФ.
  • 1967 — Давид Гетта, известный французский диджей.

В этот день умерли:

  • 1944 — казнен Рихард Зорге (р. 1895), советский разведчик, Герой Советского Союза.
  • 1989 — князь Сергей Голицын (р. 1909), русский советский писатель, мемуарист, инженер-топограф, военный строитель.
  • 2000 — Борис Заходер (р. 1918), советский и российский детский писатель, поэт и переводчик.
ОбществоИстория
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