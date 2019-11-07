День в истории: Октябрьская революция, первая ГЭС Поволжья, смерть Рихарда Зорге

Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 7 ноября. В этот день отмечается:

День Великой Октябрьской социалистической революции.

В этот день произошли следующие значимые события:

1889 — Карийская трагедия — массовое самоубийство политических заключенных на Карийской каторге.

1891 — американец Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый известный прототип застежки-молнии.

1902 — в Туле, по инициативе местного врача Федора Архангельского, открылся первый в России вытрезвитель под названием «Приют для опьяневших».

1917 — в России произошла Октябрьская революция.

1918 — выпущены первые марки Советской России.

1929 — в рамках деятельности ГОЭЛРО вступила в строй Сызранская ГЭС, первая станция гидроэнергетики Поволжья.

1941 — парад на Красной площади, проведенный во время битвы за Москву.

1949 — получена первая нефть на Нефтяных Камнях, старейшей в мире морской нефтяной платформе.

1972 — президентские выборы в США. Победу одержал кандидат от Республиканской партии — действующий на тот момент президент Ричард Никсон.

1987 — жасминовая революция в Тунисе. Бен Али становится президентом.

1990 — слесарь Александр Шмонов стрелял в Михаила Горбачева на праздничной демонстрации.

2012 — массовое убийство в Медведкове (Москва, Россия).

В этот день родились:

1687 — Уильям Стьюкли (ум. 1765), британский антиквар, один из основоположников полевой археологии.

1867 — Мария Склодовская-Кюри (ум. 1934), французский физик и химик, дважды лауреат Нобелевской премии: по физике (1903) и по химии (1911).

1879 — Лев Троцкий, русский революционер еврейского происхождения, деятель коммунистического движения.

1888 — Нестор Махно (ум. 1934), украинский анархо-коммунист.

1891 — Дмитрий Фурманов, советский писатель, прозаик, автор романа «Чапаев».

1911 — Михаил Янгель (ум. 1971), советский ученый, академик, конструктор ракетно-космических комплексов, дважды Герой Социалистического Труда.

1913 — Альбер Камю, французский писатель и журналист, Нобелевский лауреат.

1958 — Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства РФ.

1967 — Давид Гетта, известный французский диджей.

В этот день умерли: