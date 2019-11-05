Главное за выходные: отравление маленьких футболистов в Казани, убийство начальника центра «Э» Ингушетии, стоимость городской елки

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро вторника, 5 ноября.

Самой главной новостью выходных стало то, что участники детского футбольного турнира отравились едой в гостинице «Кристалл». В Следственном комитете Татарстана выдвинули версию, что дети могли отравиться едой из ресторана отеля, возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, 31 ребенок обратился за помощью к медикам. Минздрав Татарстана сообщил о 16 пострадавших. Позже Роспотребнадзор РТ рассказал о том, что у пострадавших детей был выявлен норовирус. Гендиректор Республиканской футбольной лиги в Казани Марат Галимов заявил, что причиной госпитализации детей не могло стать отравление. Мама одного из мальчиков записала видеообращение, в котором поделилась опасениями, что виновные смогут избежать наказания. В своем ролике она говорит о том, что случившееся связано с отравлением в гостинице.



Церемония открытия центральной городской елки, ледового городка и техническая организация новогодних мероприятий на общественных пространствах Казани обойдется Управлению культуры города в 5,2 млн рублей. Мероприятие на площадке центральной городской елки у центра семьи «Казан» пройдет в период с 20 по 30 декабря. В ее рамках будет проведена концертная программа продолжительностью не менее 4 часов, также будет новогодний 15-минутный театрализованный пролог.



В Набережных Челнах официально открыли подземный переход в районе остановки «Автостанция» на проспекте Мусы Джалиля. А светофор на данном участке дороги убрали. Построила переход компания «Твой дом». Тоннель протянут от трамвайной ветки до самой платформы автовокзала. Общая площадь перехода 601 кв. м. Объект обошелся бюджету в 84,9 млн рублей.



Казанский музей чак-чака завоевал гран-при Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Линейка туристических сувениров музея». Также первое место в номинации «Сувенир года» получил магнит «Девочка на велосипеде» от «Айдасувенир», линейка сувениров компании «Сердце Казани» стала лучшей в номинации «Линейка туристического сувенира города». Второе место в этой номинации завоевала линейка «Татарстан. Казань...» от ООО «Национальный сувенир».



В Москве неизвестный совершил нападение на двух мужчин. Убитыми оказались начальник центра по противодействию экстремизму (центр «Э») по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат, также полицейский. Следователи обозначили круг подозреваемых по делу об убийстве, наметили приоритетные версии произошедшего.

В индекс качества городской среды городов России по итогам 2018 года попали 24 города Татарстана. В группу крупных городов, находящихся в условно комфортном климате, попали Набережные Челны (15-е место). В список больших городов попали Альметьевск (15-е место) и Нижнекамск (40-е место), а среди средних — Бугульма (14-е место), Елабуга (34-е место), Лениногорск (40-е место), Чистополь (50-е место) и Зеленодольск (52-е место). Также в индекс вошли Заинск, Азнакаево, Нурлат, Мамадыш, Менделеевск, Бавлы, Арск, Кукмор, Мензелинск, Тетюши, Агрыз, Буинск, Болгар, Лаишево.