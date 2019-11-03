Казанский музей чак-чака взял гран-при конкурса «Туристический сувенир»

Казанский музей чак-чака завоевал гран-при Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Линейка туристических сувениров музея».



Также первое место в номинации «Сувенир года» получил магнит «Девочка на велосипеде» от «Айдасувенир», линейка сувениров компании «Сердце Казани» стала лучшей в номинации «Линейка туристического сувенира города». Второе место в этой номинации завоевала линейка «Татарстан. Казань...» от ООО «Национальный сувенир», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, что ранее побывавший в космосе чак-чак вручили президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Он пообещал передать «космический» десерт в музей чак-чака.