В список лучших по качеству городской среды вошли 24 города Татарстана

В индекс качества городской среды городов России по итогам 2018 года попали 24 города Татарстана.

Напомним, Казань заняла четвертое место по качеству городской среды среди крупнейших российских городов.

В группу крупных городов, находящиеся в условно комфортном климате, попали Набережные Челны (15-е место). В список больших городов попали Альметьевск (15-е место) и Нижнекамск (40-е место), а среди средних — Бугульма (14-е место), Елабуга (34-е место), Лениногорск (40-е место), Чистополь (50-е место) и Зеленодольск (52-е место).

Также в индекс вошли Заинск, Азнакаево, Нурлат, Мамадыш, Менделеевск, Бавлы, Арск, Кукмор, Мензелинск, Тетюши, Агрыз, Буинск, Болгар, Лаишево.

Стоит отметить, что Иннополис занял 1-е место по качеству городской среды среди находящихся в условно комфортном климате малых городов.

В среднем по Татарстану индекс качества городской среды равен 177 баллам. В целом городская среда, 262 (23%) российских города, по итогам 2018 года названа благоприятной.