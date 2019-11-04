Стало известно, сколько потратит мэрия Казани на организацию новогодних елок

Церемония открытия центральной городской елки, ледового городка и техническая организация новогодних мероприятий на общественных пространствах Казани обойдется Управлению культуры города в 5,2 млн рублей. О закупке стало известно 30 октября, заявки принимаются до 11 ноября, а сам аукцион состоится 13 ноября. Оплатят закупку из бюджета города.

Мероприятие на площадке центральной городской елки у центра семьи «Казан» пройдет в период с 20 по 30 декабря. В ее рамках будет проведена концертная программа продолжительностью не менее 4 часов, также будет новогодний 15-минутный театрализованный пролог. От подрядчика потребуется предоставить оборудование, оформить сценический комплекс, организовать пиротехническое шоу. Мероприятие у ледового городка состоится в те же даты — во время него проведут развлекательную программу на ледяных аттракционах и вокруг елки.

Помимо этого, нужно будет обеспечить проведение семидневных новогодних мероприятий у центра семьи «Казан» и пятидневных — в парках, скверах и общественных пространствах. Отметим, что год назад церемония открытия стоила всего 2,8 млн рублей.