Мама одного из отравившихся в казанской гостинице ребят записала видеообращение

Мама одного из заболевших ребят, которые отравились в ресторане отеля в Казани, написала видеообращение. Кристина Грохотова переживает, что виновные в ЧП не понесут наказания.

«Хочу, чтобы это было мое официальное заявление. И чтобы ни одна коммерческая организация не имела права травить детей. Около 50 случаев рвоты в отеле «Кристалл», Казань, одновременно. О инкубационном периоде не слышали??? Вчера утверждали, что взяли пробы и это не ротавирус. Утром мнение поменялось резко. Обвинили родителей, что они сами виноваты и чуть ли детей не сами заразили всех одновременно. Самим-то не смешно», — гласит сообщение поста.

В своем обращении женщина рассказывает, что прибывшие на место медики, говорили вчера что по результатам тестов это не ротавирус. Сегодня утром данные резко поменялись. «Пять команд или четыре, сколько у нас там вышло из строя, привезли с собой эту заразу и сами себя заразили, отравили друг друга, заболели. В общем, ничего никому не будет за это», — сказала Грохотова.

По словам женщины, в отеле недомогание почувствовали 50 ребят.

Напомним, участники детского футбольного турнира отравились едой в гостинице «Кристалл». В Следственном комитете Татарстана выдвинули версию, что дети могли отравиться едой из ресторана отеля, возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, 31 ребенок обратился за помощью к медикам. Минздрав Татарстана сообщил о 16 пострадавших.

Позже Роспотребнадзор РТ рассказал о том, что у пострадавших детей был выявлен норовирус. Гендиректор Республиканской футбольной лиги в Казани Марат Галимов заявил, что причиной госпитализации детей не могло стать отравление.

