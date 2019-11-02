Гендиректор Республиканской футбольной лиги об инциденте с детьми в Казани: «Отравления не было»

Гендиректор Республиканской футбольной лиги в Казани Марат Галимов заявил, что причиной госпитализации детей мог стать ротавирус.

«Отравления не было. Заехала команда «Динамо-Барнаул» уже с человеком с симптомами. Одному из игроков сразу уже вызвали скорую помощь. Если бы это было пищевое отравление, то были бы другие цифры», — цитирует его «РЕН-ТВ».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что у шестерых детей, которые якобы отравились в казанском отеле «Кристалл» и обратились в инфекционную больницу, выявили норовирус.

Версию, что дети могли отравиться едой из ресторана отеля «Кристалл», выдвинули в Следственном комитете Татарстана. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, 31 ребенок в возрасте от 6 до 10 лет — постояльцы отеля «Кристалл» — обратились к врачам с признаками отравления. В больницу обратились шесть детей, троих госпитализировали и вскоре выписали.