Следком раскрыл подробности убийства начальника центра «Э» Ингушетии

Убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москве было совершено группой лиц по предварительному сговору.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»)», — передает ТАСС сообщение официального представителя СК Светланы Петренко.

Она добавила, что в расследовании этого дела будут участвовать специалисты центрального СКР.

Кроме того, по словам источника ТАСС, сотрудники МВД проверяют на причастность к убийству Эльджаркиева девять целовек.

Напомним, вчера в Москве неизвестный совершил нападение на двух мужчин. Убитыми оказались начальник центра по противодействию экстремизму (центр «Э») по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат, также полицейский.

