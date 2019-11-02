В Челнах открыли новый подземный переход

В Набережных Челнах официально открыли подземный переход в районе остановки «Автостанция» на проспекте Мусы Джалиля. А светофор на данном участке дороги убрали.

«Светофор на этом участке дороги демонтирован. Отныне пешеходы должны будут переходить проезжую часть через подземку», — сообщили в местной ГИБДД.

Построила переход компания «Твой дом». Тоннель протянут от трамвайной ветки до самой платформы автовокзала.

Общая площадь перехода 601 кв. м. Объект обошелся бюджету в 84,9 млн рублей.