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В Челнах открыли новый подземный переход

08:37, 02.11.2019
В Челнах открыли новый подземный переход
Фото: pixabay.com

В Набережных Челнах официально открыли подземный переход в районе остановки «Автостанция» на проспекте Мусы Джалиля. А светофор на данном участке дороги убрали.

«Светофор на этом участке дороги демонтирован. Отныне пешеходы должны будут переходить проезжую часть через подземку», — сообщили в местной ГИБДД.

Построила переход компания «Твой дом». Тоннель протянут от трамвайной ветки до самой платформы автовокзала.

Общая площадь перехода 601 кв. м. Объект обошелся бюджету в 84,9 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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