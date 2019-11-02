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Следком Татарстана назвал предполагаемую причину отравления 31 ребенка в казанской гостинице

09:42, 02.11.2019 1
Следком Татарстана назвал предполагаемую причину отравления 31 ребенка в казанской гостинице
Фото: sledcom.ru

В Следственном комитете Татарстана выдвинули версию, что дети могли отравиться едой из ресторана отеля «Кристалл». Возбуждено уголовное дело по факту отравления.

По данным ведомства, 31 ребенок в возрасте от 6 до 10 лет — постояльцы отеля Кристалл» — обратились к врачам с признаками отравления. Шестерых из них госпитализировали.

Отмечается, что все они пользовались услугами ресторана отеля, которые предоставляло ООО «Фортепиано».

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего, отобраны образцы продуктов питания, изъята вся необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану.

Напомним, в Казани произошло массовое отравление детей. Прокуратура Татарстана уже начала проверку.

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 ноя
    Если выяснится что отравились в готовкой гостиницы разогнать весь персонал и закрыть гостиницу на дезинфекцию!
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