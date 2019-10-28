Главное за выходные: перестрелка в Казани, смерть лидера ИГИЛ, возвращение Бутиной в Россию

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 28 октября.

Число посещений российских музеев за год выросло на 8%. Больше всего за один поход в музей тратили в Санкт-Петербурге, Татарстане и Белгородской области (более 1000 рублей). Отмечается, что совокупный объем трат в музеях вырос за год на 16%.



Казань заняла второе место по темпам роста цен на вторичное жилье среди крупных российских городов. В октябре 2019 года 1 кв. м «вторички» оценивается в 83 504 рубля, что на 9,7% больше, чем в октябре 2018-го. Быстрее цены выросли только в Красноярске. Там стоимость вторичного жилья поднялась за год на 13% — до 62 967 рублей.



Цены на сахар в России достигли критически низких значений, заявил глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров. Это связано с избыточным производством сахара. В связи с этим Минсельхоз на федеральном уровне порекомендовал предприятиям, у которых нет собственной переработки сахарной свеклы, уменьшить посевные площади на 15%.



Офтальмолог Уфимского НИИ глазных болезней Гульнара Исрафилова установила общероссийский рекорд по количеству выполненных за один рабочий день операций — их было 43. Рекорд зафиксировали в Ишимбае в рамках выездной сессии реализации национального проекта «Здравоохранение». Всего эта сессия длилась четыре дня, было проведено 120 операций.



В субботу россиянка Мария Бутина прибыла в аэропорт «Шереметьево» из США. За рубежом ее арестовали в июле 2018 года, а в 2019 году приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Бутину обвинили в сговоре в пользу России и ведении лоббистской деятельности без регистрации.



Телеканал Fox News со ссылкой на источник в администрации США сообщил о ликвидации лидера террористической группировки ИГИЛ (запрещено в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. Тот якобы убит в ходе спецоперации американских военных. Кроме того, о смерти лидера ИГИЛ также сообщают другие американские СМИ. По их данным, спецоперация по ликвидации Абу Бакр аль-Багдади прошла в сирийской провинции Идлиб. Однако в Минобороны России усомнились в уничтожении лидера ИГИЛ.



В минувшие выходные в Кировском районе Казани произошла перестрелка. Сотрудники МВД Татарстана и угрозыска УМВД по Казани задержали 14 подозреваемых. Перестрелка возникла на пересечении улиц Кызыл-Армейской и Поселковой около полуночи. Вскоре после инцидента с непроникающими огнестрельными ранениями, полученными от травматического оружия, в больницу обратился 30-летний житель Казани. Отмечается, что связей хулиганов с группировками полицейские не нашли. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

