Трамп подтвердил ликвидацию лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп выступил перед прессой и заявил, что американские военные действительно ликвидировали лидера запрещенной в России террористической группировки ИГ («Исламское государство») Абу Бакра аль-Багдади.

Глава Белого дома рассказал, что во время спецоперации в Идлибе был уничтожен не только сам аль-Багдади, но и многие его сторонники, передает ТАСС.

Трамп рассказал, что лидер ИГ взорвал себя при помощи пояса шахида, чтобы его не поймали американские военные.



Также президент США поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за помощь в проведении операции.

Ранее американские СМИ сообщили о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади.