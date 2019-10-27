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Полиция: участники перестрелки в Казани не состояли в группировках

14:39, 27.10.2019 1
Полиция: участники перестрелки в Казани не состояли в группировках

В МВД Татарстана проверили задержанных участников перестрелки в Казани на причастность к криминальным формированиям. Связи хулиганов с группировками полицейские не нашли.

«Ранее озвученная информации о принадлежности задержанных к организованным преступным формированиям не подтвердилась», — цитирует «РИА Новости» ответ представителя МВД по РТ.

Напомним, что в ночь на субботу в Кировском районе Казани произошла перестрелка. В больницу попал 30-летний житель столицы Татарстана с ранениями от травматического пистолета.

По предварительным данным в стычке участвовали около 20 человек. На сегодня задержаны 14 участников. В МВД сообщают, что расследование продолжается, полиция ищет оставшихся хулиганов.

Происшествия Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 27 окт
    Ну конечно... Парни из кружков Юный техник и Моделист-конструктор не сошлись во мнениях относительно закона Ома
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