Минобороны: Россия ничего не знает об очередном «уничтожении» лидера ИГ

В российском Минобороны не имеют точных сведений об американской операции, в ходе которой как утверждают в США был уничтожен лидер ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство») Абу Бакр аль-Багдади.

«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади», — цитирует сообщение военного ведомства «РИА Новости».

Таким образом Минобороны напомнили, что об уничтожении лидера ИГИЛ сообщалось уже несколько раз. Такие заявления делали уже и американские, и российские военные.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сегодня вечером официально объявил об уничтожении лидера радикальных исламистов аравийского полуострова. Он отметил, что труп аль-Багдади был обезображен до неузнаваемости и установить его личность американцы смогли по тесту ДНК.