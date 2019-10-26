Очевидцы сообщили в МВД о ночной перестрелке в Казани

В полицию поступило сообщение о перестрелке в Казани, которая якобы произошла минувшей ночью. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе МВД Татарстана.

По информации МВД, перестрелка якобы произошла в Кировском районе Казани. На место происшествия уже прибыли сотрудники полиции, однако пока не обнаружили никаких следов.

Напомним, в октябре в полицию также поступало сообщение о похищении человека неподалеку от Дворца земледельцев в Казани. Позже выяснилось, что за похищение очевидцы приняли учения ГИБДД.

