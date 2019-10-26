Минсельхоз Татарстана сообщил о критических значениях цен на сахар

Цены на сахар в России достигли критически низких значений, заявил сегодня глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров. Это связано с избыточным производством сахара.

— По России перепроизводство сахара оценивается на уровне 1 млн тонн, и цены соответственно упали до критических значений — 19,5 тыс. руб./тн при прошлогодних около 30 тыс. руб./тн, или снижение на 35%, — приводит слова министра пресс-служба президента Татарстана.

В связи с этим Минсельхоз на федеральном уровне порекомендовал предприятиям, у которых нет собственной переработки сахарной свеклы, уменьшить посевные площади на 15%.

Помимо этого, Зяббаров рассказал об экономических проблемах в сфере выращивания подсолнечника.

«Экономика подсолнечника в этом году также непривлекательная, цены упали до 15 тыс. руб./тн — с минусом около 3-х тыс. руб. за тонну по отношению к прошлому году», — уточнил министр.