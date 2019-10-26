Татарстан попал в топ-3 рейтинга по тратам в музеях

Число посещений российских музеев за год выросло на 8%, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Исследование основано на сравнениях продаж в музеях за третий квартал 2019 года и тот же период 2018 года. Согласно этим данным, за исследуемый период средний чек покупки в музеях вырос по отношению к показателю прошлого года на 8%, поднявшись до уровня 540 рублей за одно посещение.

При этом число посещений как музеев под открытым небом, так и музеев в помещениях росло одинаково — также на 8%.

В исследовании выяснилось, что совокупный объем трат в музеях вырос за год на 16%. Больше всего за один поход в музей тратили в Санкт-Петербурге, Татарстане и Белгородской области (более 1000 рублей).

Чаще всего покупали взрослые билеты, затем — льготные, лишь после этого — детские, пишет «РИА Новости».