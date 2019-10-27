Полиция задержала более десяти участников ночной перестрелки в Казани

Сотрудники МВД Татарстана и угрозыска УМВД по Казани задержали 14 человек, подозреваемых в участии в перестрелке, которая произошла в ночь с пятницы на субботу в Кировском районе Казани.

Перестрелка возникла на пересечении улиц Кызыл-Армейской и Поселковой около полуночи. Вскоре после инцидента с непроникающими огнестрельными ранениями, полученными из травматического оружия, в больницу обратился 30-летний житель Казани.

Полицейские установили, что имел место конфликт, в котором участвовали около 20 человек, передвигавшихся на 8 автомобилях. В какой-то момент один из участников конфликта произвел несколько выстрелов, после чего все скрылись в неизвестном направлении.

По результатам экспертизы найденных гильз установлено: выстрелы были произведены из травматического пистолета и охолощенного автомата, которые к категории боеприпасов не относятся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».