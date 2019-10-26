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Мария Бутина вернулась в Москву после заключения в США

13:45, 26.10.2019
Мария Бутина вернулась в Москву после заключения в США
Фото: ru.wikipedia.org / Maria Butina

Сегодня россиянка Мария Бутина прибыла в аэропорт Шереметьево из США. За рубежом ее арестовали в июле 2018 года, а в 2019 году приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

Бутину обвинили в сговоре в пользу России и ведении лоббистской деятельности без регистрации.

В аэропорту ее встретили родные и журналисты. Бутина выразила благодарность российским дипломатам, способствовавшим ее освобождению, а также тем, кто пожертвовал ей деньги на адвокатов, пишет RT.

При этом ранее освобождение Бутиной ожидалось только в ноябре.

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