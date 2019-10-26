Мария Бутина вернулась в Москву после заключения в США
Сегодня россиянка Мария Бутина прибыла в аэропорт Шереметьево из США. За рубежом ее арестовали в июле 2018 года, а в 2019 году приговорили к 18 месяцам тюрьмы.
Бутину обвинили в сговоре в пользу России и ведении лоббистской деятельности без регистрации.
В аэропорту ее встретили родные и журналисты. Бутина выразила благодарность российским дипломатам, способствовавшим ее освобождению, а также тем, кто пожертвовал ей деньги на адвокатов, пишет RT.
При этом ранее освобождение Бутиной ожидалось только в ноябре.Общество
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