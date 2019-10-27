Казань стала одним из лидеров по темпам роста цен на вторичное жилье

Казань заняла второе место по темпам роста цен на вторичное жилье среди крупных российских городов. В октябре 2019 года 1 кв. м «вторички» оценивается в 83 504 рубля, что на 9,7% больше чем в октябре 2018-го.

Исходя из данных «Коммерсанта», быстрее цены выросли только в Красноярске. Там стоимость вторичного жилья поднялась за год на 13% — до 62 967 рублей.

Самые высокие цены на вторичном рынке зафиксированы в Москве — 208 811 рублей. Далее ожидаемо следует Санкт-Петербург с показателем в 125 676 рублей за «квадрат». За двумя столицами следует третья: Казань лидирует среди остальных крупных городов.

Медленнее всего цены на «вторичку» росли в Челябинске, там за год жилье подорожало только на 2%. Эти же цены остаются самыми низкими в таблице — 41 793 рубля за 1 кв. м.

Ранее «Реальное время» публиковало обзор рынка жилья в Казани. В сентябре в столице Татарстана не наблюдалось даже сезонного всплеска.



