Врач из Уфы стала рекордсменом России по количеству операций за день

Фото: Уфимский НИИ глазных болезней

Офтальмолог Уфимского НИИ глазных болезней Гульнара Исрафилова установила общероссийский рекорд по количеству выполненных за один рабочий день операций — 43 штуки.

Рекорд зафиксировали в Ишимбае в рамках выездной сессии реализации национального проекта «Здравоохранение». Всего эта сессия длилась четыре дня, было проведено 120 операций.

Как пишет «Башинформ», среди пациентов в этот день были люди с тяжелым диагнозом по общему состоянию здоровья — к примеру, пациент с детским церебральным параличом, с парапарезом ног, врожденной близорукостью –28,0 и катарактой на единственном глазу.

Напомним, накануне в Татарстане прошло первое в России общественное обсуждение проблем первичного звена медико-санитарной помощи.

