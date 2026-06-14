В Татарстане на одного безработного приходится почти 11 вакансий

Количество граждан, зарегистрированных в службе занятости, продолжает расти

Фото: Динар Фатыхов

На сегодняшний день в Татарстане на одного безработного приходится около 10,7 вакансий, пишут «Челнинские известия» со ссылкой на данные Татарстанстата.

Количество граждан, зарегистрированных в службе занятости, продолжает расти. В январе их было 3 963, а к апрелю их число увеличилось до 4 465. За тот же период годом ранее количество безработных возросло с 3 816 до 5 003 человек.

Интерес предприятий к найму значительно превышает число найденных безработных. Так, в январе 2025 года работодателям требовалось 39 110 специалистов, а в январе 2026-го — уже 52 441. В апреле прошлого года спрос составлял 40 281 человек, в этом — 53 648.

Ранее эксперт назвала профессии, где зарплаты растут быстрее.

Никита Егоров