День в истории: психическое здоровье, борьба против смертной казни и день рождения «ВКонтакте»

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 10 октября. Сегодня отмечаются:



Всемирный день зрения;



ООН — Всемирный день психического здоровья;

Европейский день борьбы против смертной казни;

Международный день каши.

В этот день произошли такие значимые события, как:

680 — битва при Кербеле. Событие часто рассматривается как начало разделения между суннитской и шиитской ветвями ислама;

1503 — монахами Кремля впервые была получена русская водка. Первоначально водка использовалась как антисептик;

1607 — взятием Тулы завершилось восстание Ивана Болотникова;

1846 — Тритон, крупнейший спутник Нептуна, открыт английским астрономом Уильямом Ласселом;

1865 — американец Джон Уэсли Хайат запатентовал бильярдный шар. Он первым нашел синтетический материал на замену использовавшимся до того шарам из слоновой кости и выиграл $10 000 в проводившемся конкурсе;

1874 — в Российской империи объявлено первое в истории штормовое предупреждение по Балтийскому морю;

1882 — основан Банк Японии;

1918 — в результате длительной подготовки реформы в России окончательно и официально введена новая орфография;

1932 — состоялось торжественное открытие Днепрогэс (Днепровская гидроэлектростанция);

1933 — в США поступил в продажу первый в мире стиральный порошок;

1941 — командующим Западным фронтом назначен Георгий Жуков;

1945 — основана Трудовая партия Кореи;

1963 — вступил в силу Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой;

1990 — Башкирия провозгласила себя союзной республикой в составе СССР;

1993 — начала ежедневное вещание телекомпания НТВ (первоначально — на Пятом канале);

1994 — создание Института татарской энциклопедии и регионоведения;

1997 — французская актриса и борец за права животных Брижит Бардо оштрафована судом на 1600 долларов за попытку воспрепятствовать принесению барашка в жертву мусульманами;

2003 — Джордж Буш объявил о создании Комиссии по содействию свободной Кубе;

2006 — начало работы социальной сети «ВКонтакте».

В этот день родились:

1684 — Жан Антуан Ватто, французский живописец, основоположник и крупнейший мастер стиля рококо;

1969 — Алексей Кравченко, актер театра и кино, заслуженный артист России;

1984 — Павел Дуров, российский программист, один из создателей социальной сети «ВКонтакте».

В этот день умерли