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День в истории: психическое здоровье, борьба против смертной казни и день рождения «ВКонтакте»

01:26, 10.10.2019
День в истории: психическое здоровье, борьба против смертной казни и день рождения «ВКонтакте»
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 10 октября. Сегодня отмечаются:

    • Всемирный день зрения;
    • ООН — Всемирный день психического здоровья;
    • Европейский день борьбы против смертной казни;
    • Международный день каши.

    В этот день произошли такие значимые события, как:

    • 680 — битва при Кербеле. Событие часто рассматривается как начало разделения между суннитской и шиитской ветвями ислама;
    • 1503 — монахами Кремля впервые была получена русская водка. Первоначально водка использовалась как антисептик;
    • 1607 — взятием Тулы завершилось восстание Ивана Болотникова;
    • 1846 — Тритон, крупнейший спутник Нептуна, открыт английским астрономом Уильямом Ласселом;
    • 1865 — американец Джон Уэсли Хайат запатентовал бильярдный шар. Он первым нашел синтетический материал на замену использовавшимся до того шарам из слоновой кости и выиграл $10 000 в проводившемся конкурсе;
    • 1874 — в Российской империи объявлено первое в истории штормовое предупреждение по Балтийскому морю;
    • 1882 — основан Банк Японии;
    • 1918 — в результате длительной подготовки реформы в России окончательно и официально введена новая орфография;
    • 1932 — состоялось торжественное открытие Днепрогэс (Днепровская гидроэлектростанция);
    • 1933 — в США поступил в продажу первый в мире стиральный порошок;
    • 1941 — командующим Западным фронтом назначен Георгий Жуков;
    • 1945 — основана Трудовая партия Кореи;
    • 1963 — вступил в силу Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой;
    • 1990 — Башкирия провозгласила себя союзной республикой в составе СССР;
    • 1993 — начала ежедневное вещание телекомпания НТВ (первоначально — на Пятом канале);
    • 1994 — создание Института татарской энциклопедии и регионоведения;
    • 1997 — французская актриса и борец за права животных Брижит Бардо оштрафована судом на 1600 долларов за попытку воспрепятствовать принесению барашка в жертву мусульманами;
    • 2003 — Джордж Буш объявил о создании Комиссии по содействию свободной Кубе;
    • 2006 — начало работы социальной сети «ВКонтакте».

    В этот день родились:

    • 1684 — Жан Антуан Ватто, французский живописец, основоположник и крупнейший мастер стиля рококо;
    • 1969 — Алексей Кравченко, актер театра и кино, заслуженный артист России;
    • 1984 — Павел Дуров, российский программист, один из создателей социальной сети «ВКонтакте».

    В этот день умерли

    • 1844 — Петр Толстой, военный деятель эпохи Наполеоновских войн, генерал от инфантерии;
    • 1875 — Алексей Константинович Толстой (р. 1817), русский писатель, драматург, один из создателей образа Козьмы Пруткова;
    • 1966 — Шарлотта Купер, британская теннисистка, первая чемпионка Олимпийских игр среди женщин.
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