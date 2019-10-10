День в истории: психическое здоровье, борьба против смертной казни и день рождения «ВКонтакте»
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 10 октября. Сегодня отмечаются:
- Всемирный день зрения;
- ООН — Всемирный день психического здоровья;
- Европейский день борьбы против смертной казни;
- Международный день каши.
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 680 — битва при Кербеле. Событие часто рассматривается как начало разделения между суннитской и шиитской ветвями ислама;
- 1503 — монахами Кремля впервые была получена русская водка. Первоначально водка использовалась как антисептик;
- 1607 — взятием Тулы завершилось восстание Ивана Болотникова;
- 1846 — Тритон, крупнейший спутник Нептуна, открыт английским астрономом Уильямом Ласселом;
- 1865 — американец Джон Уэсли Хайат запатентовал бильярдный шар. Он первым нашел синтетический материал на замену использовавшимся до того шарам из слоновой кости и выиграл $10 000 в проводившемся конкурсе;
- 1874 — в Российской империи объявлено первое в истории штормовое предупреждение по Балтийскому морю;
- 1882 — основан Банк Японии;
- 1918 — в результате длительной подготовки реформы в России окончательно и официально введена новая орфография;
- 1932 — состоялось торжественное открытие Днепрогэс (Днепровская гидроэлектростанция);
- 1933 — в США поступил в продажу первый в мире стиральный порошок;
- 1941 — командующим Западным фронтом назначен Георгий Жуков;
- 1945 — основана Трудовая партия Кореи;
- 1963 — вступил в силу Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой;
- 1990 — Башкирия провозгласила себя союзной республикой в составе СССР;
- 1993 — начала ежедневное вещание телекомпания НТВ (первоначально — на Пятом канале);
- 1994 — создание Института татарской энциклопедии и регионоведения;
- 1997 — французская актриса и борец за права животных Брижит Бардо оштрафована судом на 1600 долларов за попытку воспрепятствовать принесению барашка в жертву мусульманами;
- 2003 — Джордж Буш объявил о создании Комиссии по содействию свободной Кубе;
- 2006 — начало работы социальной сети «ВКонтакте».
В этот день родились:
- 1684 — Жан Антуан Ватто, французский живописец, основоположник и крупнейший мастер стиля рококо;
- 1969 — Алексей Кравченко, актер театра и кино, заслуженный артист России;
- 1984 — Павел Дуров, российский программист, один из создателей социальной сети «ВКонтакте».
В этот день умерли
- 1844 — Петр Толстой, военный деятель эпохи Наполеоновских войн, генерал от инфантерии;
- 1875 — Алексей Константинович Толстой (р. 1817), русский писатель, драматург, один из создателей образа Козьмы Пруткова;
- 1966 — Шарлотта Купер, британская теннисистка, первая чемпионка Олимпийских игр среди женщин.
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