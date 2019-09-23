Новости общества

04:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

День в истории: день рождения жвачки и Яндекса, первая презентация Android, смерть Зигмунда Фрейда

00:30, 23.09.2019
День в истории: день рождения жвачки и Яндекса, первая презентация Android, смерть Зигмунда Фрейда
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 23 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • День осеннего равноденствия
  • День рождения жевательной резинки
  • День рождения поисковой системы Яндекс
  • Международный день жестовых языков
  • День информационных подразделений МВД РФ

В этот день произошли такие значимые события, как:

  • 1937 год — образованы Архангельская и Вологодская области
  • 1939 год — в Нью-Йорке во время проведения Всемирной ярмарки заложена «Капсула времени», которую должны вскрыть через 5000 лет
  • 1980 год — в Северодвинске состоялся спуск на воду самой большой в мире подводной лодки «Акула»
  • 1988 год — в Москве открылся Дом-музей русского певца Федора Шаляпина
  • 2008 год — состоялась презентация первой версии операционной системы Android

В этот день родились следующие известные личности:

  • 1902 год — Надежда Кошеверова — советский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР
  • 1920 год — Людмила Крутикова-Абрамова — советский и российский писатель, литературный критик, общественный деятель
  • 1938 год — Роми Шнайдер — австрийская киноактриса, звезда австрийского, немецкого и французского кино
  • 1943 год — Хулио Иглесиас — испанский певец

Также 23 сентября ушли из жизни:

  • 1882 год — Фридрих Велер — немецкий химик
  • 1939 год — Зигмунд Фрейд — австрийский невролог и психолог, основатель школы психоанализа
  • 1973 год — Пабло Неруда — чилийский поэт и политик, Нобелевский лауреат
Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров