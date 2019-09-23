День в истории: день рождения жвачки и Яндекса, первая презентация Android, смерть Зигмунда Фрейда
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 23 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- День осеннего равноденствия
- День рождения жевательной резинки
- День рождения поисковой системы Яндекс
- Международный день жестовых языков
- День информационных подразделений МВД РФ
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 1937 год — образованы Архангельская и Вологодская области
- 1939 год — в Нью-Йорке во время проведения Всемирной ярмарки заложена «Капсула времени», которую должны вскрыть через 5000 лет
- 1980 год — в Северодвинске состоялся спуск на воду самой большой в мире подводной лодки «Акула»
- 1988 год — в Москве открылся Дом-музей русского певца Федора Шаляпина
- 2008 год — состоялась презентация первой версии операционной системы Android
В этот день родились следующие известные личности:
- 1902 год — Надежда Кошеверова — советский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР
- 1920 год — Людмила Крутикова-Абрамова — советский и российский писатель, литературный критик, общественный деятель
- 1938 год — Роми Шнайдер — австрийская киноактриса, звезда австрийского, немецкого и французского кино
- 1943 год — Хулио Иглесиас — испанский певец
Также 23 сентября ушли из жизни:
- 1882 год — Фридрих Велер — немецкий химик
- 1939 год — Зигмунд Фрейд — австрийский невролог и психолог, основатель школы психоанализа
- 1973 год — Пабло Неруда — чилийский поэт и политик, Нобелевский лауреат
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