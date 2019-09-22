День в истории: всемирный день без машин, запрет поцелуев в Швеции, день рождения Ожегова
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 22 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- Всемирный день без автомобиля
- День хоббита
- Всемирный день защиты слонов
- День тигра на Дальнем Востоке
- День Сети
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 1764 год — в России начали устанавливать каменные верстовые столбы;
- 1862 год — в США объявлено об освобождении негров-рабов;
- 1951 год — в Швеции запрещены поцелуи в общественных местах;
- 1955 год — состоялось открытие Крымской астрофизической обсерватории;
- 2006 год — для исследований в области физики Солнца запущен в космос японский научный спутник Hinode.
В этот день родились следующие известные личности:
- 1515 год — Анна Клевская — немецкая герцогиня, четвертая жена английского короля Генриха VIII;
- 1791 год — Майкл Фарадей — английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле;
- 1893 год — Алексей Лосев — русский философ и писатель;
- 1900 год — Сергей Ожегов — советский лингвист, языковед, лексикограф, автор «Словаря русского языка».
Также 22 сентября ушли из жизни:
- 1861 год — Эрнст Фридрих Цвирнер — немецкий архитектор, создатель Кельнского собора;
- 1956 год — Фредерик Содди — английский радиохимик, Нобелевский лауреат;
- 1962 год — Эммануил Казакевич — советский и еврейский писатель, поэт, переводчик.
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