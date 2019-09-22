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День в истории: всемирный день без машин, запрет поцелуев в Швеции, день рождения Ожегова

00:30, 22.09.2019
День в истории: всемирный день без машин, запрет поцелуев в Швеции, день рождения Ожегова
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 22 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • Всемирный день без автомобиля
  • День хоббита
  • Всемирный день защиты слонов
  • День тигра на Дальнем Востоке
  • День Сети

В этот день произошли такие значимые события, как:

  • 1764 год — в России начали устанавливать каменные верстовые столбы;
  • 1862 год — в США объявлено об освобождении негров-рабов;
  • 1951 год — в Швеции запрещены поцелуи в общественных местах;
  • 1955 год — состоялось открытие Крымской астрофизической обсерватории;
  • 2006 год — для исследований в области физики Солнца запущен в космос японский научный спутник Hinode.

В этот день родились следующие известные личности:

  • 1515 год — Анна Клевская — немецкая герцогиня, четвертая жена английского короля Генриха VIII;
  • 1791 год — Майкл Фарадей — английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле;
  • 1893 год — Алексей Лосев — русский философ и писатель;
  • 1900 год — Сергей Ожегов — советский лингвист, языковед, лексикограф, автор «Словаря русского языка».

Также 22 сентября ушли из жизни:

  • 1861 год — Эрнст Фридрих Цвирнер — немецкий архитектор, создатель Кельнского собора;
  • 1956 год — Фредерик Содди — английский радиохимик, Нобелевский лауреат;
  • 1962 год — Эммануил Казакевич — советский и еврейский писатель, поэт, переводчик.
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