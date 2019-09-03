День в истории: избрание Хрущева, похороны Майкла Джексона и рождение Довлатова
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 3 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- В Китае празднуется День Победы над Японией;
- В России — День солидарности в борьбе с терроризмом.
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 1189 — Ричард Львиное Сердце коронован на английский престол как Ричард I;
- 1539 — римский папа Павел III признал Орден иезуитов;
- 1783 — подписан Версальский мирный договор, Великобритания признала независимость США;
- 1803 — Джон Дальтон делает первую запись со стандартными обозначениями химических элементов;
- 1815 — в Казани произошел большой пожар, сгорели кремль, прилегающие к нему кварталы, гимназия и другие здания;
- 1826 — в России ряду декабристов были снижены сроки каторжных работ;
- 1859 — имам Шамиль отправился из Дагестана в Санкт-Петербург;
- 1866 — в Женеве начался I конгресс Первого интернационала;
- 1880 — в Петербурге инженер Федор Пироцкий продемонстрировал первый в России (по некоторым сведениям, первый в мире) электрический трамвай;
- 1914 — русские войска взяли Львов;
- 1914 — первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby;
- 1918 — комендантом Кремля расстреляна Фанни Каплан, обвиненная в покушении на Ленина;
- 1924 — разыгран первый международный чемпионат по гандболу;
- 1932 — началось строительство канала имени Москвы;
- 1933 — Евгений Абалаков достиг высочайшей вершины СССР — пика Коммунизма (7 495 м);
- 1939 — Великобритания и Франция объявили войну фашистской Германии;
- 1943 — началась высадка войск антигитлеровской коалиции в Италии;
- 1953 — Никита Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС;
- 1976 — беспилотный аппарат Viking-2 совершает посадку на Марсе;
- 1984 — Iron Maiden выпустила альбом Powerslave;
- 2004 — в этот день в школе в Беслане произошел взрыв зала с заложниками;
- 2008 — президент Никарагуа Даниель Ортега заявил о признании Абхазии и Южной Осетии;
- 2009 — в Лос-Анджелесе прошли похороны Майкла Джексона;
- 2014 — в Японском море потерпел крушение теплоход «Полайн».
В этот день родились следующие известные личности:
- 1844 — Софья Толстая (ум. 1919), супруга Л. Н. Толстого;
- 1869 — Фриц Прегль (ум. 1930), австрийский химик, лауреат Нобелевской премии (1923);
- 1902 — Александр Перышкин (ум. 1983), советский педагог, автор школьных учебников физики;
- 1914 — Иван Переверзев (ум. 1978), советский актер театра и кино;
- 1932 — Юрий Буртин (ум. 2000), литературный критик, публицист, историк, диссидент;
- 1941 — Сергей Довлатов (ум. 1990), русский писатель;
- 1955 — Стив Джонс, британский музыкант, один из основателей панк-группы Sex Pistols;
- 1965 — Чарли Шин, американский киноактер.
Также 3 сентября умерли:
- 1658 — Оливер Кромвель (р. 1599), британский государственный деятель;
- 1883 — Иван Тургенев, русский писатель;
- 1987 — Виктор Некрасов, русский писатель.
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