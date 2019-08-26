Главное за выходные: похолодание в Татарстане, квота на хадж для мусульман, WorldSkills в Казани

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 26 августа.

С этой недели в Татарстане ожидается похолодание, в республику придет северный циклон.



Члены сборной Татарстана WorldSkills рассказали подробнее о том, чем они занимаются. В видеовизитке показаны 14 участников чемпионата рабочих профессии от республики.

Психолог КФУ Павел Устин объяснил причину возникновения «постотпускного синдрома» и рассказал, как справиться с негативными эмоциями и апатичным состоянием.



КНИТУ-КХТИ подписал соглашение о сотрудничестве с Восточно-Казахстанским государственным техническим университетом. Восточно-Казахстанскому техническому университету интересны программы КНИТУ-КХТИ по обучению преподавателей в области инженерной педагогики. А также связи казанского вуза с промышленными предприятиями и инжиниринговые наработки вуза.



В Татарстане на общественные пространства в 2019 году планируется потратить 3,27 млрд рублей. Работы стартовали на всех 54 запланированных объектах.



Госавтоинспекция намерена усилить контроль на дорогах и чаще проверять машины с детьми. Решение принято в связи с окончанием сезона отпусков и подготовкой к учебному году. В ведомстве отметили, что решение увеличить число проверок на дорогах было принято из-за роста числа ДТП с пассажирами-детьми за последнее время.

Президент Татарстана Рустам Минниханов с супругой Гульсиной поприветствовали в зале приемов Пушечного двора Казанского кремля лучшие семьи республики. Снимки и видео с церемонии глава РТ опубликовал в Instagram.



Врио главы Башкортостана Радий Хабиров и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетили матч седьмого тура Российской премьер-лиги между «Уфой» и питерским «Зенитом». Отмечается, что до начала футбольного мероприятия Хабиров и Черчесов прошлись по городу, где в неформальной обстановке обсудили возможность строительства в Уфе нового стадиона.



Саудовская Аравия может увеличить квоту на хадж для российских паломников на 5 тыс. мест. Это связано с ростом количества мусульман в России.



Дирекция по особо охраняемым природным территориям Башкортостана объявила тендер на поставку омшаников — помещений для зимовки пчел. Начальная цена контракта составляет 3 млн рублей.



