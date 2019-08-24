Члены сборной Татарстана Worldskills рассказали подробнее о своей работе — видео

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Члены сборной Татарстана WorldSkills рассказали подробнее о том, чем они занимаются.

В видеовизитке показаны 14 участников чемпионата рабочих профессии от республики.

Каждый из них рассказал в ролике о том, что умеет и в какой компетенции участвует.

Сборную Российской Федерации представляют 63 участника. Всего в чемпионате соревнуются 1,5 тыс. человек.

WorldSkills Kazan 2019 проводится в столице Татарстана с 22 по 27 августа 2019 года. Вчера, 23 августа, был дан старт первому конкурсному дню и деловой программе форума. Например, сегодня перед жителями Казани выступит российский космонавт Сергей Крикалев.

Подробнее о том, как начались соревнования по профессиональному мастерству — в материале «Реального времени».

