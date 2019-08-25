Хабиров встретился с главным тренером сборной России Черчесовым

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетили матч седьмого тура российской премьер-лиги между «Уфой» и питерским «Зенитом». Об этом сообщает официальный сайт главы региона.

Отмечается, что до начала футбольного мероприятия, Хабиров и Черчесов прошлись по городу, где в неформальной обстановке обсудили возможность строительства в Уфе нового стадиона.

По словам Хабирова, футбольная арена должна быть самоокупаемой и выполнять ряд других функций, помимо проведения спортивных матчей. Также он подтвердил скорое начало строительства волейбольного центра в Уфе.

Напомним, вчера «Уфа» одолела «Зенит» со счетом 1:0.