КНИТУ-КХТИ начал сотрудничать с ведущим техническим университетом Казахстана

КНИТУ-КХТИ подписал соглашение о сотрудничестве с Восточно-Казахстанским государственным техническим университетом. Это было сделано в рамках рабочего визита делегации казахстанского университета 22 августа.

Восточно-Казахстанскому техническому университету интересны программы КНИТУ-КХТИ по обучению преподавателей в области инженерной педагогики. А также связи казанского вуза с промышленными предприятиями и инжиниринговые наработки вуза.

Татарстанские ученые проявили интерес к разработкам коллег в области 3D-прототипирования в медицине, создания имплантов, анализа дорожного покрытия, проектирования уроков химии в школе с помощью VR-технологий.

«Наш университет преуспел в последние годы именно в области прикладных решений. У казахских предприятий немало проблем, в решении которых велика роль именно региональных университетов», - цитирует слова ректора казахстанского университета Жасулана Шаймарданова пресс-служба университета.

ВКГТУ — ведущий инженерный университет Казахстана, который занимается разработкой новаторских образовательных и исследовательских решении масштабных задач экономики и общества.

Ранее сообщалось, что ученые КФУ вместе со специалистами ПАО «Татнефть» разрабатывают программный продукт на основе машинного обучения для интерпретации геофизических исследований нефтяных скважин.