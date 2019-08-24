КНИТУ-КХТИ начал сотрудничать с ведущим техническим университетом Казахстана
КНИТУ-КХТИ подписал соглашение о сотрудничестве с Восточно-Казахстанским государственным техническим университетом. Это было сделано в рамках рабочего визита делегации казахстанского университета 22 августа.
Восточно-Казахстанскому техническому университету интересны программы КНИТУ-КХТИ по обучению преподавателей в области инженерной педагогики. А также связи казанского вуза с промышленными предприятиями и инжиниринговые наработки вуза.
Татарстанские ученые проявили интерес к разработкам коллег в области 3D-прототипирования в медицине, создания имплантов, анализа дорожного покрытия, проектирования уроков химии в школе с помощью VR-технологий.
«Наш университет преуспел в последние годы именно в области прикладных решений. У казахских предприятий немало проблем, в решении которых велика роль именно региональных университетов», - цитирует слова ректора казахстанского университета Жасулана Шаймарданова пресс-служба университета.
ВКГТУ — ведущий инженерный университет Казахстана, который занимается разработкой новаторских образовательных и исследовательских решении масштабных задач экономики и общества.
Ранее сообщалось, что ученые КФУ вместе со специалистами ПАО «Татнефть» разрабатывают программный продукт на основе машинного обучения для интерпретации геофизических исследований нефтяных скважин.ОбществоОбразованиеТехнологии Татарстан
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