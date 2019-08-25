Чиновники Башкирии готовы потратить 3 млн рублей на зимовку пчел

Дирекция по особо охраняемым природным территориям Башкортостана объявила тендер на поставку омшаников — помещений для зимовки пчел. Начальная цена контракта составляет 3 млн рублей.

Закупка проводится в рамках селекционно-туристического проекта «Медовая тропа Алтын Солок».

Из документации следует, что заявки на участие в электронном аукционе принимаются с 19 по 29 августа. Сами торги назначены на 2 сентября.

Всего дирекции потребуется два омшаника. Размеры утепленных помещений для зимовки пчел составят не менее 7,2 на 7,2 метров, площадь — не меньше 49 кв.м., высота потолка — не меньше 3,5 метров. Поставлены они должны быть в течение 45 календарных дней.

Напомним, что подробнее о наиболее интересных тендерах недели в Башкирии можно прочитать в обзоре «Реального времени».