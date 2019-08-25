Квота на хадж для российских мусульман может увеличиться до 26 тыс. человек

Саудовская Аравия может увеличить квоту на хадж для российских паломников на 5 тыс. мест. Это связано с ростом количества мусульман в России.

«В этом году мы смогли получить дополнительную квоту в 25,5 тыс. паломников, и они смогли совершить хадж. Видя, что количество мусульман в стране увеличивается, министерство по делам хаджа Саудовской Аравии может увеличить квоту в дальнейшем до 26 тыс.», — цитирует ТАСС слова председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ муфтия Равиля Гайнутдина.

Хадж — обязательное паломничество для мусульман к святым местам в Мекке и Медине. Его которое хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый последователь пророка Мухаммеда. В 2019 году, по данным властей Саудовской Аравии, в хадже приняли участие более 2,4 млн паломников, более половины из которых прибыли в страну из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что этим летом в хадж отправятся 1800 жителей республики. Всего из России отправилось 25,5 тыс. паломников, поскольку ранее Саудовская Аравия увеличила квоту на хадж на 5 тыс. человек,

