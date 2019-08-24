ГИБДД начнет активнее проверять на дорогах машины с детьми из-за окончания отпусков

Госавтоинспекция намерена усилить контроль на дорогах и чаще проверять машины с детьми. Решение принято в связи с окончанием сезона отпусков и подготовкой к учебному году.

В ведомстве отметили, что решение увеличить число проверок на дорогах было принято из-за роста числа ДТП с пассажирами-детьми за последнее время, передает «РИА Новости».

В качестве примера в ГИБДД привели субботние аварии в Калужской и Волгоградских областях, в которых из-за выезда машин на встречную полосу погибли и пострадали несовершеннолетние.

Региональным подразделениям Госавтоинспекции, заявили в ГИБДД, руководством ведомства поручено рассматривать каждый случай ДТП с гибелью и ранением детей как комплексную проблему и тщательно их расследовать.