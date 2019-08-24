Психолог КФУ рассказал, почему наступает «послеотпускная депрессия»

Психолог КФУ Павел Устин объяснил причину возникновения «постотпускного синдрома» и рассказал, как справиться с негативными эмоциями и апатичным состоянием.

В среднем, примерно 40% офисных работников испытывают те или иные проблемы с комфортным возвращением к работе после отпуска. Одной из причин упадка настроения, связанного с выходом на работу после длительного отдыха, является то, что во время отпуска вырабатывается иной режим жизни. Очень часто люди, вернувшиеся после отдыха могут заболеть. Это связано не столько с акклиматизацией, сколько со своеобразной защитной реакцией организма.



Также депрессия перед выходом на работу может быть вызвана тем, что человеку приходится возвращаться к нерешенным ранее проблемам, быстр вписываться в рабочий ритм. Устин советует возвращаться домой не за день до выхода на работу, а за 3-4 дня, чтобы плавно вернуться в прежний режим и к домашним хлопотам.

«Чтобы впечатлений от отпуска хватило надолго, следует выбирать то, что совпадает с нашими потребностями, выбирать тот вид отдыха, который нам нравится. Да и просто уметь отдыхать!», — цитирует слова психолога пресс-служба КФУ,

Кроме того, по результатам исследования американских ученых оказалось, что мужчины, которые отказывались от ежегодного отпуска, предпочитая зарабатывать деньги, имели на 32% более высокий риск смерти от сердечного приступа. На 21% повышался риск смерти от других причин. А недавнее исследование женщин обнаружило, что дамы, работающие без отпуска, в два-три раза чаще страдают депрессиями.

Напомним, ранее опрос показал, какие профессии склонны скучать по работе в отпуске. Чаще всего на отдыхе вспоминают о своем трудовом месте учителя и врачи.

