Синоптики прогнозируют похолодание в Татарстане со следующей недели

На следующей неделе в Татарстане ожидается похолодание, в республику придет северный циклон.

Начиная с 26 августа, температура воздуха начнет понижаться. Погода в Татарстане будет сухой и прохладной. Днем температура воздуха составит +21°С. Ночью температура воздуха понизится от +8°С до +13°С, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

«В последующие два дня прогнозируется неустойчивый характер погоды. Очередной северный циклон принесет в республику дожди, сильный ветер и дальнейшее похолодание», — отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, сегодня, 24 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Утром в отдельных районах возможен туман. Днем воздух прогреется до 20—25 градусов выше ноля. В Казани температура составит от +22°С до +24 С. В Набережных Челнах — от +22°С до +24°С.

