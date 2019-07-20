День в истории: посадка «Аполлона-11» на Луну, Международная шахматная федерация, смерть вокалиста Linkin Park

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 20 июля:



В 1534 году в Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство.



20 июля 1877 года считается днем рождения рисованной мультипликации.

Торговая марка BMW была зарегистрирована ровно 102 года назад, в 1917 году.

В этот день в 1969 году «Аполлон-11» совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну.

Также стоит отметить, что 20 июля родились мексикано-американский гитарист-виртуоз, лауреат многочисленных премий «Грэмми» Карлос Сантана (1947), российский хоккеист Павел Дацюк (1978).

20 июля 1926 года ушел из жизни российский революционер и политический деятель Феликс Дзержинский.

Два года назад, 20 июля 2017 года, покончил с собой музыкант, вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrise Честер Беннингтон.

20 июля отмечается Международный день шахмат. В этот день в 1924 году в Париже основана Международная шахматная федерация — FIDE.

В Колумбии сегодня отмечают День независимости.