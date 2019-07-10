День в истории: годовщина крушения теплохода «Булгария», начало полномочий Ельцина, образование НКВД СССР

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 10 июля.



В этот день в 2011 году на Волге затонул теплоход «Булгария». Погибли 122 человека, спасено 79 человек. Сегодня в Татарстане состоятся памятно-мемориальные мероприятия памяти пострадавших и погибших на теплоходе.

В 1991 году Борис Ельцин принес присягу на верность народу России и вступил в должность президента РФ.

Сегодня в России День воинской славы — годовщина победы русской армии над шведами в Полтавском сражении, которое состоялось 8 июля 1709 года.



В этот день в 1925 году постановлением Президиума ЦИК и Совнаркома СССР создано ТАСС — Телеграфное агентство Советского Союза.

В 1934 году был образован НКВД СССР.

В 1949 году произошел оползень, вызванный землетрясением, который полностью уничтожил город Хаит (Таджикская ССР). Все его жители, десятки тысяч людей, погибли.

В этот день в 1964 году вышел альбом A Hard Day’s Night группы The Beatles, с которого началась массовая битломания.

В этот день в 2006 году был убит Шамиль Басаев — лидер чеченских террористов-исламистов.

