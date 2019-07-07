День в истории: показ первой в СССР ТВ-передачи, суд над руководителями Чернобыльской АЭС, день работников морского и речного флота

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 7 июля:

Так, в 1938 году в Ленинграде опытным телецентром показан в эфире двухчасовой концерт. Он стал первой в СССР телевизионной передачей.



В 1949 году ленинградский суд приговорил трёх публицистов журналов «Звезда» и «Ленинград» к десяти годам тюрьмы каждого за «антисоветские статьи».



В 1983 году в СССР приехала Саманта Смит- американская школьница, ставшая всемирно известной благодаря переписке с Юрием Андроповым, только что ставшим генеральным секретарём ЦК КПСС, в самый разгар холодной войны.



В 1987 году начался суд над тремя руководителями Чернобыльской АЭС, которых обвинили во взрыве.



В 1989 году на совещании в Бухаресте Михаил Горбачёв заявил о праве социалистических стран на собственный путь развития.

7 июля празднуются День работников морского и речного флота, Иван Купала и День воинской славы России (годовщина победы русского флота над турецким в Чесменском сражении 7 июля 1770 года).

Также сегодня в 1949 году родились оперная певица, народная артистка СССР Елена Образцова (ум. 2015), в 1975 году — писатель Захар Прилепин, в 1940 году — музыкант, экс-барабанщик группы «The Beatles» Ринго Старр. В 2014 умерли советский и грузинский политический и государственный деятель, второй президент Грузии Эдуард Шеварднадзе, в 1930 году — писатель Артур Конан Дойл.

