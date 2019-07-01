Главное за выходные: закрытие саммита G20, подорожание бензина в ПФО, встреча Трампа и Ким Чен Ына

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 1 июля.

Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли бюст татарского поэта Энвера Давыдова. Торжественная церемония состоялась в селе Камышла Самарской области. Также главы регионов понаблюдали за борьбой на поясах на Сабантуе.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что его не категорически не устраивает качество ямочного ремонта на дорогах республики. По его словам, муниципальные и региональные чиновники живут надеждой, что «если написать красивый отчет, то проблема сама собой как-нибудь рассосется».

В июне 2019 года розничная цена одного литра бензина АИ-92 в среднем по ПФО выросла на 43 копейки. Так, в Казани за месяц АИ-92 подорожал на 62 копейки, до 41,68 рубля, цена за литр АИ-95 выросла на 67 копеек — до 41,38 рубля.

В японском городе Осака завершился саммит G20. В последний день форума президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил расширить инвестиционное сотрудничество России и Турции. Кроме того, Россия и Япония подписали программу по сотрудничеству в области туризма, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приедет в Россию на празднование 75-летия Победы.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пожали друг другу руки на демаркационной линии в демилитаризованной зоне на межкорейской границе. После чего у них состоялась встреча в закрытом формате.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после заседания Межпарламентского союза в Женеве сказала на фоне волны массовых шествий в Тбилиси, что грузинские власти хотят специально испортить отношения с Россией. В тот же день известная грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше никогда не будет выступать в России.