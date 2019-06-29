В июне литр бензина АИ-92 в среднем по ПФО подорожал почти на полрубля

Фото: Максим Платонов

В июне 2019 года розничная цена одного литра бензина АИ-92 в среднем по ПФО выросла на 43 копейки. Такие данные приводит аналитическая службы «Реального времени».



В Казани за месяц АИ-92 подорожал на 62 копейки, до 41,68 рубля, цена за литр АИ-95 выросла на 67 копеек — до 41,38 рубля. В Чебоксарах литр АИ-92 подорожал на 54 копейки, АИ-95 — на 47 копеек.

В Уфе рост цен за минувший месяц был более умеренным: литр АИ-92 прибавил 32 копейки, АИ-95 — 28 копеек. В Ульяновске розничные цены на бензин в июне изменились незначительно: АИ-92 прибавил 7 копеек, а АИ-95 — подешевел на 1 копейку. В Самаре ситуация аналогичная: АИ-92 подорожал на 13 копеек, АИ-95 — на 4 копейки.



Эксперты считают, что эти цифры обусловлены различной концентрацией АЗС «независимых» компаний без собственных перерабатывающих мощностей, на которые не распространяется ни соглашение, ни демпфирующий механизм, на территории различных регионов. Подробнее — в материале «Реального времени».

